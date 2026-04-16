Microsoft ha annunciato che, con Office 2024 Home & Business, sarà possibile acquistare una licenza a vita al prezzo di circa 100 dollari, eliminando la necessità di abbonamenti ricorrenti. L’offerta permette di usare sui dispositivi le applicazioni Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote senza limiti di tempo, offrendo un’alternativa più semplice e diretta rispetto ai tradizionali abbonamenti mensili o annuali.

L’offerta per la licenza a vita di Microsoft Office 2024 Home & Business permette di ottenere Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote al prezzo di 99,97 dollari, eliminando definitivamente il peso dei canoni mensili. La promozione, che vede il prodotto scendere dai 249,99 dollari originari, è disponibile sia per sistemi PC che Mac. Addio agli abbonamenti ricorrenti con l’aggiornamento 2024. utilizza regolarmente strumenti digitali per studio, lavoro o gestione personale, il costo della produttività è stato finora legato a pagamenti periodici obbligatori. La nuova proposta per la versione Home & Business rompe questo schema, offrendo un accesso permanente alle applicazioni fondamentali senza dover sottoscrivere nuovi contratti di abbonamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Office 2024: licenza a vita a 99$ addio agli abbonamenti

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