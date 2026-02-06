QNAP myQNAPcloud One offre backup in cloud a partire da 6,99 euro mese per 1 TB di spazio

QNAP ha annunciato il lancio del suo nuovo servizio di backup in cloud, chiamato myQNAPcloud One. Il servizio parte da 6,99 euro al mese per 1 terabyte di spazio. L’azienda promette di offrire un modo semplice e sicuro per salvare i dati online, rivolgendosi sia a utenti domestici che a piccole imprese. La piattaforma permette di gestire facilmente i backup e accedere ai file ovunque ci si trovi.

**QNAP lancia il suo cloud di backup: myQNAPcloud One parte da 6,99 euro al mese per 1 TB di spazio** È ufficiale. Il nome è ormai noto: **myQNAPcloud One**, il nuovo servizio di archiviazione in cloud lanciato ufficialmente da QNAP, che permette ai proprietari di NAS di salvare i backup in un ambiente sicuro, affidabile e flessibile. Con un costo a partire da **6,99 euro al mese per 1 TB di capacità**, il servizio è stato annunciato in un momento in cui l’archiviazione cloud si configura come uno strumento essenziale per la sicurezza dei dati, soprattutto in un contesto in cui il ransomware sembra sempre più presente nella rete.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

