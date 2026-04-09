Addio abbonamenti | sconti fino al 68% sul cloud storage a vita

Un nuovo modo di conservare i dati digitali sta prendendo piede, con offerte che prevedono sconti fino al 68% sul cloud storage a vita. Questa soluzione elimina la necessità di abbonamenti mensili o annuali, proponendo invece un pagamento unico per l’accesso illimitato allo spazio di archiviazione online. Le aziende nel settore tecnologico hanno lanciato queste promozioni, segnando un cambiamento significativo nell’approccio alla gestione di dati e file digitali.

L’architettura della gestione digitale dei dati affronta una svolta strategica con l’introduzione di soluzioni di storage online che eliminano definitivamente il modello dei canoni ricorrenti. Attraverso un’offerta speciale legata alla festività pasquale 2026, pCloud propone tre diverse configurazioni di piani a vita che permettono di acquisire spazio digitale tramite un unico versamento, garantendo l’accesso permanente alle funzionalità senza dover sottoscrivere abbonamenti mensili o annuali. L’efficienza del pagamento unico contro la logica dei costi ricorrenti. Il mercato del cloud storage si trova di fronte a una proposta che punta sulla stabilità economica dell’utente, offrendo sconti che raggiungono il 68% una tantum. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio abbonamenti: sconti fino al 68% sul cloud storage a vita QNAP integra storage locale e cloud con myQNAPcloud OneNel cuore dell’evoluzione del cloud computing, QNAP Systems ha presentato ufficialmente **myQNAPcloud One**, un nuovo modello di archiviazione... Abbonamenti al trasporto pubblico: richieste aperte per sconti e rimborsiPer chi utilizza con frequenza il trasporto pubblico locale, è nuovamente possibile richiedere il rimborso parziale del costo sostenuto per... Si parla di: Lo store in centro sfrattato, i dipendenti in cassa integrazione. Cosa c’è dietro il lento addio di Coin a Roma; Dimenticati degli abbonamenti: con pCloud il tuo storage online è per sempre. Cloud fino a 10 TB senza abbonamento? pCloud è la risposta: fino a 700€ di scontoI piani Lifetime di pCloud sono in offerta con sconti fino a 700 euro, per archiviazione sicura senza abbonamento. Archiviazione cloud a vita e protezione dati avanzata: ecco cosa otterrai con i piani ... punto-informatico.it