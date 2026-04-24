È deceduto a 103 anni Francesco Russo, ex vice prefetto vicario, figura nota a Grosseto dove risiedeva dal 1953. Russo, che ha rappresentato un punto di riferimento locale, era conosciuto e stimato nella comunità per la sua lunga carriera nel settore pubblico. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i cittadini e le istituzioni della zona.

GROSSETO E’ morto a 103 anni Francesco Russo (foto), ex vice prefetto vicario, figura conosciuta e stimata a Grosseto, dove viveva dal 1953. Nato nel 1923 a Tramonti, in provincia di Salerno, Francesco Russo si era trasferito a Grosseto nel 1953 per motivi di lavoro, iniziando un percorso che lo avrebbe portato a ricoprire il ruolo di vice prefetto vicario. Accanto a lui, per tutta la vita, la moglie Caterina, scomparsa nel 2011, con la quale aveva costruito una famiglia numerosa e unita: sei figli, nove nipoti e due pronipoti. In occasione del suo centesimo compleanno, aveva detto di essere stato un uomo fortunato: matrimonio felice, carriera di vice prefetto vicario, sei figli, nove nipoti e due pronipoti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Russo, l’ex vice prefetto

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