Bandi accoglienza indagati direttore immigrazione del Viminale e vice prefetto di Rieti

La procura di Rieti ha aperto un’indagine sulla gestione dei fondi per l’accoglienza dei migranti. Sono stati iscritti nel registro degli indagati il direttore dell’immigrazione del Viminale e il vice prefetto di Rieti. Secondo le accuse, sarebbero stati assegnati 1,6 milioni di euro destinati all’accoglienza di migranti e richiedenti asilo senza rispettare le regole previste dalla legge. La vicenda solleva dubbi sulla trasparenza di alcune operazioni e sulla reale destinazione dei soldi pubblici. La magistratura prosegue

Nell'inchiesta sono sei gli indagati che devono rispondere, a vario titolo, di turbata libertà degli incanti. Le contestazioni a Capo, secondo quanto si apprende, riguardano fatti relativi a quando era prefetto di Rieti, tra il 2021 e il novembre del 2023. Gli accertamenti compiuti dalle Fiamme gialle hanno anche ricostruito come venivano usati i fondi europei, finiti nelle casse delle cooperative oggetto delle indagini: parte degli 1,6 milioni di euro incassati, secondo gli investigatori, sarebbero stati infatti malversati per scopi diversi da quelli riconducibili alle attività per le quali le coop erano chiamate ad operare, come l'acquisto di beni personali e il pagamento di vacanze.

