È morto Giuseppe Pirillo, figura nota nel mondo del basket tra Reggio Calabria e la Vela Basket Versilia. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra chi conosceva le sue attività sportive e il suo contributo nel settore. Pirillo era considerato un personaggio importante per lo sport locale e aveva lavorato attivamente per promuovere il basket in diverse realtà della regione. La notizia ha suscitato reazioni nel mondo sportivo e tra gli appassionati.

? Cosa sapere Scomparsa di Giuseppe Pirillo, storico del basket tra Reggio Calabria e Vela Basket Versilia.. Il funerale si terrà sabato mattina presso il Cimitero di Condera a Reggio Calabria.. Il lutto colpisce la comunità cestistica di Reggio Calabria e della Toscana dopo la scomparsa improvvisa di Giuseppe Pirillo, avvenuta a seguito di un malessere inaspettato che ha segnato una settimana estremamente difficile per l’uomo. La notizia del decesso di Pino ha scosso i palaghirafi e gli appassionati, creando un ponte di dolore tra il capoluogo calabrese e le realtà versili. La sua figura, storica per la Nuova Jolly, era conosciuta non solo per il contributo tecnico al gioco, ma per un’integrità morale che lo rendeva un punto di riferimento per chiunque frequentasse i campi da basket.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Pino Pirillo: il basket piange un mito tra Reggio e Versilia

Notizie correlate

Addio a Mimmo Tomba: Reggio Campi piange il storico fioraioLa scomparsa improvvisa di Mimmo Tomba, avvenuta nella mattinata di domenica 12 aprile intorno alle ore 8:00, ha scosso profondamente il tessuto...

Reggio Calabria: il mito torna in scena tra castelli e museiUn ponte tra la storia millenaria della Magna Grecia e la vitalità della scena teatrale contemporanea sta per animare i luoghi simbolo di Reggio...