Reggio Calabria | il mito torna in scena tra castelli e musei

A Reggio Calabria si prepara un evento che collega il passato della Magna Grecia con la scena teatrale attuale. I castelli e i musei della città diventeranno protagonisti di una manifestazione che unisce storia e arte dal vivo. L'iniziativa mira a valorizzare i luoghi storici attraverso spettacoli e iniziative culturali, attirando l'attenzione di visitatori e residenti. La manifestazione si svolge nei principali siti storici della città.

Un ponte tra la storia millenaria della Magna Grecia e la vitalità della scena teatrale contemporanea sta per animare i luoghi simbolo di Reggio Calabria. Attraverso la rassegna Teatro nei Musei, promossa dall’associazione Calabria Dietro le Quinte APS, il Castello Aragonese e il Museo d’Arte Alfonso Frangipane diventeranno palcoscenici aperti per dieci appuntamenti che intrecciano mito, arte visiva e narrazione, con una programmazione che si estende da fine aprile fino alla metà di maggio 2026. Un intreccio culturale tra istituzioni scolastiche e comunità locale. L’iniziativa non è un evento isolato, ma si inserisce nel più vasto progetto di rete denominato Teatri della Magna Grecia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: il mito torna in scena tra castelli e musei Reggio Calabria: dal 20 febbraio in scena il Carbonara Festival, un mix tra street food romano e sapori calabresi.Reggio Calabria si prepara al “Carbonara Festival”: un nuovo evento per valorizzare la gastronomia locale Reggio Calabria si appresta ad ospitare il... Leggi anche: Pasqua e Pasquetta tra castelli, musei, sagre ed eventi: ecco cosa fare a Pavia CONFISCHE PATRIMONIALI, A REGGIO CALABRIA RAFFORZATA L’ALLEANZA TRA PROCURA GENERALE E GUARDIA DI FINANZA Firmato un memorandum operativo per rendere più efficaci indagini e sequestri sui patrimoni illeciti, con tavoli tecnici e fo - facebook.com facebook BRONZI DI FIAMMA! LA NOMINA DI FDI AL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA x.com