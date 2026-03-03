Polemica sulla videosorveglianza a San Mauro il sindaco | L' opposizione strumentalizza fatti di cronaca

A San Mauro è scoppiata una polemica sulla videosorveglianza, con il sindaco che accusa l’opposizione di usare fatti di cronaca e atti di vandalismo per scopi politici. Il primo cittadino ha affermato che i consiglieri di minoranza cercano di strumentalizzare atti probabilmente compiuti da giovani, per ottenere vantaggi politici. La discussione si concentra sulle accuse di strumentalizzazione e sull’interpretazione degli episodi di cronaca.

"San Mauro Pascoli è una cittadina sicura come certificano le stesse Forze dell'Ordine, ma ovviamente si deve tenere alta l'attenzione specie nei confronti della microcriminalità" "Ancora una volta i consiglieri di minoranza strumentalizzano fatti di cronaca legati ad atti di vandalismo, peraltro con ogni probabilità commessi da ragazzini, per fini meramente politici di parte". Lo afferma il sindaco di San Mauro Pascoli Moris Guidi che replica sul tema del mancato finanziamento della videosorveglianza: "I consiglieri di opposizione fingono di non sapere che la sicurezza e l'ordine pubblico sono materie di esclusiva competenza dello Stato, e non dei Comuni.