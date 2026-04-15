Addio a Christian Bonaldo | scompare il campione del paracadutismo

Il mondo del paracadutismo sportivo e della gestione manageriale piange la scomparsa di Christian Bonaldo, deceduto il 7 aprile a causa di un arresto cardiaco. La notizia ha suscitato grande dolore tra gli appassionati e i professionisti del settore, che hanno perso un elemento di riferimento. La sua morte ha portato a un immediato ricordo delle sue imprese e della sua presenza nel campo del paracadutismo.

Il mondo del paracadutismo sportivo e della gestione manageriale si è improvvisamente fermato dopo la scomparsa di Christian Bonaldo, avvenuta il 7 aprile a causa di un arresto cardiaco. L’atleta, che aveva 49 anni, era stato colpito da un malore improvviso mentre si allenava per correre in un parco di Milano durante la domenica di Pasqua. La tragedia ha colpito duramente la comunità di Ormelle, il paese d’origine dell’atleta, dove il ricordo rimarrà impresso nel cuore dei concittadini. Dopo i riti funebri celebrati nella metropoli lombarda, il momento del commiato comunitario avverrà martedì 21 aprile alle ore 19, con una messa di suffragio prevista presso la chiesa parrocchiale locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Christian Bonaldo: scompare il campione del paracadutismo Notizie correlate Addio a Emanuele Pini. Era l’anima del centro della scuola di paracadutismo sportivoSi terranno domani i funerali di Emanuele ’Lele’ Pini, anima e cuore dello Skydive Pull Out di Ravenna, la scuola di paracadutismo sportivo presso... Addio a Giovanni Negri: scompare il grande mediatore del giornalismoLa scomparsa di Giovanni Negri, avvenuta nella notte milanese, segna la fine di un’epoca per il giornalismo lombardo. Panoramica sull’argomento Si parla di: Malore durante la corsa, Christian si spegne a soli 49 anni. Morto Christian Bonaldo, malore mentre correva a Milano: lutto a OrmelleAveva 49 anni. Manager nel settore energetico e atleta plurimedagliato di paracadutismo, era molto conosciuto anche nel mondo sportivo. La notizia della morte di Christian Bonaldo ha colpito duramente ... alphabetcity.it Morto Christian Bonaldo: lutto nel mondo del paracadutismo per la tragica perdita, l’ultimo salutoChristian Bonaldo è morto improvvisamente il 5 aprile durante una corsa, come ha raccontato la moglie in un post su Facebook. Un infarto lo ha stroncato nel pieno della sua passione per lo sport, una ... alphabetcity.it