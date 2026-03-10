Elmas finisce nel mirino del Manchester Utd

Il Manchester United ha messo nel mirino Eljif Elmas, centrocampista del Napoli. Le recenti prestazioni del giocatore macedone sono state notate dal club inglese, che avrebbe deciso di seguirne da vicino l’evoluzione. Finora, Elmas ha dimostrato un rendimento costante nel campionato italiano, attirando l’attenzione della dirigenza dei Red Devils. La trattativa non è ancora ufficiale, ma le voci si fanno sempre più insistenti.

Le ottime prestazione di Eljif Elmas, centrocampista azzurro, hanno fatto finire il giocatore macedone nel mirino del Manchester United. "Eljif Elmas è tra i protagonisti della stagione al Napoli. Diventato uno dei fedelissimi di Antonio Conte, potrebbe presto diventare uomo mercato. Il Manchester United lo ha seguito nelle ultime settimane e ci sono anche altri club di Premier che possono approfittare del bassissimo costo d'uscita dal Lipsia da 16 milioni, diritto di riscatto fissato col Napoli per la prossima estate".