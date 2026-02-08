Ad Affari Tuoi Rossella non corre il rischio e accetta l'offerta del Dottore | perde così i 200mila euro

Rossella, concorrente dalla Campania, decide di lasciare il gioco dopo quattro puntate. Durante la partita, ha affrontato diverse sfide e alla fine ha scelto di accettare l’offerta del Dottore, perdendo così i 200mila euro in palio.

