Ad Affari Tuoi Rossella non corre il rischio e accetta l'offerta del Dottore | perde così i 200mila euro
Rossella, concorrente dalla Campania, decide di lasciare il gioco dopo quattro puntate. Durante la partita, ha affrontato diverse sfide e alla fine ha scelto di accettare l’offerta del Dottore, perdendo così i 200mila euro in palio.
Ad Affari Tuoi Rossella dalla Campania gioca solo dopo quattro puntate e affronta una partita densa. Sul finale accetta l'offerta del Dottore.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Affari Tuoi
Ultime notizie su Affari Tuoi
