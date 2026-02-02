Jonathan ad Affari Tuoi accetta l' offerta del Dottore | aveva 200 mila euro nel pacco

Jonathan si siede sul banco di Affari Tuoi e guarda il pacco con un misto di speranza e incertezza. Alla fine, accetta l’offerta del Dottore: aveva 200 mila euro dentro. Jonathan sorride a metà, forse un po’ deluso, forse consapevole di aver fatto la scelta giusta. La sua faccia rivela un po’ di amarezza, ma ormai è fatta.

Jonathan sorride a metà e probabilmente mastica un po' amaro al termine della sua partita ad Affari tuoi. Ieri, domenica 1 febbraio, per il ciriacese, impiegato tecnico in un'azienda che distribuisce energia elettrica in tutta Italia, è arrivato l'atteso momento di giocare ad Affari tuoi. Al suo fianco durante la partita c'è la moglie Ramona, operatrice olistica, con cui ha 2 figlie, Egle e Elide, di 13 e 6 anni, molto contente per la partecipazione dei genitori e per il saluto in diretta da parte di Stefano De Martino che per la sua capigliatura ribattezza Jonathan e lo fa diventare Johnny Depp o Jack Sparrow, come protagonista di "Pirati dei Caraibi".🔗 Leggi su Torinotoday.it

Jonathan ha pensato di prendere l’offerta del dottore, ma ha sbagliato di grosso.

Affari Tuoi: Jonathan Cirillo chiude in bellezza e stacca un assegno da 38.000 euroSi è conclusa ieri sera, con un finale al cardiopalma, l’avventura di Jonathan Cirillo ad Affari Tuoi, il celebre gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino su Rai 1. Il tecnico ciriacese, ... ilrisveglio-online.it

Da Cirie? ad Affari Tuoi: Jonathan accetta l’offerta, ma aveva pescato i 200mila euroLa rivelazione finale è quella che trasforma una buona vincita in una grande beffa. Nel pacco appena scelto con il cambio, Jonathan aveva i 200mila euro. Cinque volte la cifra accettata. Una scoperta ... giornalelavoce.it

