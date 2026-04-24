Acr Chorus in concerto domenica a Vacri

Domenica a Vacri si terrà un concerto di musica corale organizzato dall’Acr Chorus, che si svolgerà nella chiesa di San Biagio. L’evento è programmato per il 26 aprile e sarà diretto dal Maestro Antonino D’Amico. La serata vedrà la partecipazione del coro, pronto a esibirsi davanti al pubblico locale. L’ingresso è libero e l’appuntamento si inserisce nella programmazione culturale della comunità.

Appuntamento il 26 aprile a Vacri, nella chiesa di San Biagio, con il concerto di musica corale dell’Acr Chorus diretto dal Maestro Antonino D’Amico. Un coro misto composto da soci dell’Automobile Club di Roma. Il repertorio, interamente basato su brani polifonici a cappella, è principalmente di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Concerto gratuito, il Houston Tidelanders Chorus alla Chiesa di San Filippo NeriGli Houston Tidelanders Chorus, prestigioso coro maschile proveniente da Houston (Texas, USA), arrivano in Italia in occasione dell’80° anniversario... Leggi anche: ACR Messina, mister Romano a StrettoWeb: “proposta la rescissione