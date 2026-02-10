L’ACR Messina si trova di nuovo sotto i riflettori per problemi con la società. L’ex allenatore Giuseppe Romano ha dichiarato a StrettoWeb di aver ricevuto una proposta di rescissione del contratto che ha rifiutato. Romano si è lamentato di aver ricevuto poco rispetto da parte della dirigenza e ha scelto di non accettare le condizioni offerte. La situazione resta molto calda e apre un nuovo capitolo nella crisi che attraversa il club.

L’ACR Messina è al centro di una nuova tempesta dirigenziale. L’ex allenatore Giuseppe Romano ha rilasciato una dichiarazione in cui denuncia una proposta di rescissione contrattuale che ha rifiutato, lamentando una mancanza di rispetto da parte della società. La vicenda si inserisce in un contesto di instabilità tecnica per il club messinese, che ha già visto avvicendarsi tre allenatori in questa stagione. La situazione si è acuita nelle ultime ore, con il ritorno di Francesco Feola sulla panchina, a seguito di un breve interregno di Marco Parisi, ora riassegnato al settore giovanile. Romano, ha espresso il suo disappunto per le modalità della sua uscita dal club.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su ACR Messina

Il Messina ha deciso di richiamare Pippo Romano sulla panchina.

Messina si sveglia sotto shock.

Ultime notizie su ACR Messina

Messina, il nuovo tecnico è Vincenzo Feola. Romano verso la rescissioneL’Acr Messina sorprende ancora. Il club peloritano ha comunicato infatti con una breve nota stampa di avere affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Vincenzo Feola. Al nuovo allenatore ... messinasportiva.it

ACR Messina, mister Romano a StrettoWeb: proposta la rescissione, non ho accettato. Mi hanno mancato di rispettoSiamo a inizio febbraio, ma il Messina ha già cambiato tre allenatori. Ha iniziato con Romano, poi il brevissimo interregno Parisi e ora Feola, annunciato questa mattina. Di possibili scossoni in panc ... strettoweb.com

La società ACR Messina ringrazia mister Alessandro Parisi e Domenico Bombara per il prezioso supporto fornito in queste settimane alla prima squadra. Alessandro e Domenico riprenderanno la guida tecnica della formazion - facebook.com facebook