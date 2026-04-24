Acquaworld assume oltre 100 lavoratori | come candidarsi

Acquaworld ha avviato una nuova campagna di reclutamento per l'estate, con l'obiettivo di assumere più di 100 persone. La ricerca riguarda diverse posizioni e si rivolge a candidati interessati a lavorare nel settore dell'intrattenimento e dei servizi per il pubblico. Le candidature possono essere inviate attraverso i canali ufficiali dell'azienda. La selezione riguarda diversi profili professionali, senza specificare le qualifiche richieste.

Oltre 100 persone. Sono quelle che vuole assumere in vista dell'estate Acquaworld e per la quale ha lanciato una nuova campagna di recruiting. Il parco acquatico di Concorezzo, unico aperto tutto l’anno in Italia con piscine indoor e outdoor, cerca profili operativi, tecnici e addetti ai servizi.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Parco divertimenti, Leolandia assume oltre 100 addettiSONO 100 i nuovi posti di lavoro disponibili già dal mese di marzo a Leolandia, il parco a tema più importante della Lombardia: le selezioni sono... Msc assume: ecco come candidarsi per un lavoro in crocieral Centro per l’Impiego di Agrigento, attraverso il Servizio Ido, organizza il Job day Msc crociere, in programma martedì 4 marzo 2026.