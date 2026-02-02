MagicLand apre le selezioni per la stagione oltre 400 posizioni aperte

Valmontone si prepara a rinnovare il suo parco divertimenti. Oggi MagicLand ha aperto le selezioni per la stagione 2026, con più di 400 posti di lavoro disponibili. La campagna di recruiting riguarda sia l’alta che la bassa stagione, offrendo opportunità per chi cerca un’occupazione nel settore del divertimento. La ricerca coinvolge molte figure, dagli addetti alle attrazioni agli operatori del parco acquatico MagicSplash. Le candidature sono aperte e si aspettano già molte richieste.

Valmontone, 2 febbraio 2026 – MagicLand, il più grande parco divertimenti del Centro-Sud Italia, avvia ufficialmente la campagna di recruiting per la stagione 2026, con oltre 400 opportunità di lavoro complessive tra alta e bassa stagione, a supporto delle attività di MagicLand e del parco acquatico MagicSplash. Le figure ricercate. Le selezioni riguardano numerose aree operative e includono: Addetti alle Attrazioni. Addetti all'Accoglienza e Biglietterie. Addetti ai Negozi. Addetti alla Ristorazione e Caffetteria. Assistenti Bagnanti con brevetto. Aspiranti Assistenti Bagnanti. Addetti all'Artistico.

