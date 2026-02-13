Msc assume | ecco come candidarsi per un lavoro in crociera

Msc ha aperto le candidature per lavorare a bordo delle sue navi, un’opportunità che attrae molti giovani in cerca di impiego. Il Centro per l’Impiego di Agrigento, tramite il servizio Ido, ha organizzato un evento dedicato a questa selezione. L’appuntamento si terrà martedì 4 marzo 2026 e rappresenta una chance concreta per chi desidera entrare nel mondo delle crociere.

l Centro per l'Impiego di Agrigento, attraverso il Servizio Ido, organizza il Job day Msc crociere, in programma martedì 4 marzo 2026. L'iniziativa, realizzata con Leader School, ambasciatore ufficiale delle competenze linguistiche per Msc, segna una novità nelle politiche attive del lavoro: per la prima volta la compagnia sceglie un Centro per l'Impiego come partner operativo, riconoscendo nel Cpi di Agrigento un interlocutore strategico per creare percorsi di inserimento professionale anche a livello internazionale. Per partecipare è necessario compilare il modulo online disponibile a questo link.