Aci Sant' Antonio inaugurata una piazza in memoria di Eleonora Pulvirenti

A Aci Sant'Antonio è stata inaugurata una piazza dedicata a Eleonora Pulvirenti. Questa iniziativa si inserisce nel programma di intitolazioni di luoghi pubblici alle donne che si sono distinte per le loro capacità, talenti e valori morali. La cerimonia ha coinvolto in particolare rappresentanti locali e cittadini, che hanno partecipato alla scopertura della targa commemorativa. La piazza si trova nel territorio comunale e si aggiunge ad altre intitolazioni già realizzate in passato.

Continuano ad Aci Sant'Antonio le intitolazioni a donne illustri, distintesi per abilità, talenti e caratura morale, di piazze del territorio comunale. La scelta è stata effettuata dagli stessi studenti. Dopo la cerimonia per Lia Pipitone, con l’intitolazione tenutasi lo scorso 10 aprile, oggi è.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Scoperti due lavoratori in nero in un cantiere di Aci Sant'Antonio Controlli in un cantiere ad Aci Sant’Antonio: sospesa l’attività e cinque denunceABBONATI A DAYITALIANEWS Ispezione su sicurezza e lavoro nero I carabinieri della stazione di Aci Sant’Antonio, insieme al personale del Nucleo... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Acicatena / Palazzo Riggio promosso a Palazzo della cultura; Acoset, disservizio idrico nel Catanese: i Comuni interessati; 25 APRILE 2026: ANPI CATANIA IN PIAZZA PER LA LIBERAZIONE, TRA MEMORIA E IMPEGNO CIVILE. ACI SANT’ANTONIO INTITOLA UNA PIAZZA A ELEONORA PULVIRENTI: “CHI FA BENE, RICEVE BENE” Nuovo omaggio a una figura femminile illustre nel comune di Aci Sant'Antonio. Questa mattina è stata inaugurata la piazza intitolata a Eleonora Pulviren - facebook.com facebook