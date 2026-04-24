Aci Sant' Antonio inaugurata una piazza in memoria di Eleonora Pulvirenti

Da cataniatoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Aci Sant'Antonio è stata inaugurata una piazza dedicata a Eleonora Pulvirenti. Questa iniziativa si inserisce nel programma di intitolazioni di luoghi pubblici alle donne che si sono distinte per le loro capacità, talenti e valori morali. La cerimonia ha coinvolto in particolare rappresentanti locali e cittadini, che hanno partecipato alla scopertura della targa commemorativa. La piazza si trova nel territorio comunale e si aggiunge ad altre intitolazioni già realizzate in passato.

Continuano ad Aci Sant'Antonio le intitolazioni a donne illustri, distintesi per abilità, talenti e caratura morale, di piazze del territorio comunale. La scelta è stata effettuata dagli stessi studenti. Dopo la cerimonia per Lia Pipitone, con l’intitolazione tenutasi lo scorso 10 aprile, oggi è.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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