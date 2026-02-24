Scoperti due lavoratori in nero in un cantiere di Aci Sant' Antonio

I carabinieri e gli ispettori del lavoro hanno scoperto due lavoratori in nero in un cantiere di Aci Sant’Antonio, a causa di controlli di routine. Durante l’ispezione, hanno trovato dipendenti senza contratto e verificato irregolarità nelle assunzioni. I militari hanno sequestrato strumenti e materiali utilizzati sul sito. L’intervento ha portato alla scoperta di pratiche illegali che rischiano sanzioni. La situazione resta sotto osservazione per eventuali sviluppi.

Contestate 9 sanzioni, per un totale di 14.236 euro e sanzioni amministrative per un importo complessivo di 8.350 euro e denunciati i responsabili delle ditte incaricate dei lavori edili I carabinieri della stazione di Aci Sant’Antonio ed il personale del nucleo ispettorato del lvoro di Catania, hanno effettuato un accesso ispettivo presso un cantiere edile attivo ad Aci Sant’Antonio. Sono state effettuate delle verifiche sulle condizioni di sicurezza dell’area di lavoro, concentrando l’attenzione sulle opere provvisionali e, in particolare, sul ponteggio utilizzato per le lavorazioni in quota. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Controlli in due mini market. Scoperti lavoratori in nero e sequestrati prodotti non sicuriLa Guardia di Finanza di Frosinone ha effettuato controlli in due mini market della zona.

Controlli straordinari dei carabinieri ad Aci Sant'Antonio e Aci Catena: una denuncia per allaccio abusivo alla rete idricaI carabinieri di Acireale hanno intensificato i controlli nei comuni di Aci Sant'Antonio e Aci Catena, concentrandosi sulla prevenzione di abusi e irregolarità.

