Controlli in un cantiere ad Aci Sant’Antonio | sospesa l’attività e cinque denunce

I carabinieri di Aci Sant’Antonio e il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania hanno fermato le attività di un cantiere edile per verificare la sicurezza e il rispetto delle norme sul lavoro nero. Durante l’ispezione, hanno riscontrato irregolarità e denunciato cinque persone coinvolte. L’intervento ha portato alla sospensione temporanea dei lavori e a un’operazione di controllo più approfondita sul territorio. La situazione rimane sotto osservazione per eventuali sviluppi.

Ispezione su sicurezza e lavoro nero. I carabinieri della stazione di Aci Sant'Antonio, insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, hanno effettuato un controllo in un cantiere edile attivo nel territorio comunale. Nel corso dell'accesso ispettivo sono state verificate le condizioni di sicurezza dell'area di lavoro, con particolare attenzione alle opere provvisionali e al ponteggio utilizzato per le attività in quota. Irregolarità su ponteggi, formazione e sorveglianza sanitaria. Dagli accertamenti sarebbero emerse gravi carenze in materia di sicurezza, tra cui la mancata protezione delle aperture nei solai contro il rischio di caduta dall'alto, l'assenza di sorveglianza sanitaria per i lavoratori e la mancata formazione del personale.

Controlli straordinari dei carabinieri ad Aci Sant'Antonio e Aci Catena: una denuncia per allaccio abusivo alla rete idricaI carabinieri di Acireale hanno intensificato i controlli nei comuni di Aci Sant'Antonio e Aci Catena, concentrandosi sulla prevenzione di abusi e irregolarità.

Scoperti due lavoratori in nero in un cantiere di Aci Sant'AntonioI carabinieri e gli ispettori del lavoro hanno scoperto due lavoratori in nero in un cantiere di Aci Sant’Antonio, a causa di controlli di routine.

