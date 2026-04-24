Achille Lauro e Lavinia Mauro stanno insieme? La verità sul presunto flirt
Recentemente si è sollevato il dubbio su una possibile relazione tra Achille Lauro e Lavinia Mauro, dopo che un dettaglio apparso in una storia Instagram ha attirato l’attenzione dei fan. Non sono state fornite conferme ufficiali né dichiarazioni da parte dei protagonisti, e la vicenda si è concentrata principalmente sui segnali condivisi sui social media. La questione ha suscitato discussioni tra gli appassionati, senza ulteriori sviluppi confermati.
Achille Lauro è di nuovo innamorato? È questa la domanda che rimbalza sui social dopo l'avvistamento a cena con Lavinia Mauro Frontera, volto noto di Uomini e Donne. Nessun appuntamento galante né nuove fiamme all'orizzonte, però: sebbene gli indizi fotografici sembrino inchiodare l'artista romano, è bastato unire i puntini per risolvere l’enigma amoroso. Tutto è cominciato con un particolare apparentemente trascurabile in una storia di Lavinia Mauro Frontera, nella quale si vedeva un piatto di gelati e, accanto, una mano tatuata. La didascalia recitava: "Perfect day". Lo scatto era stato pubblicato durante una cena seguita all’esibizione di Achille Lauro davanti alla Fontana di Trevi, in occasione del lancio dell’edizione speciale dell’album Comuni Immortali.🔗 Leggi su Gazzetta.it
ACHILLE LAURO testimone di nozze
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