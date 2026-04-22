Una foto che mostra la mano di Achille Lauro è al centro di una segnalazione che ha suscitato interesse tra i media. La foto, pubblicata online, avrebbe catturato l’attenzione di alcuni utenti e alimentato voci su un possibile flirt con una ex tronista di un noto programma televisivo. La descrizione della foto è stata condivisa sui social, portando a speculazioni e discussioni tra i follower.

Una foto in cui si vedrebbe la mano di Achille Lauro: è questa la segnalazione che accenderebbe il gossip su un presunto flirt tra il cantante e Lavinia Mauro Se si tratta diAchille Lauroil gossip interessa sempre. Il cantante in occasione del Festival di Sanremo si era dichiarato single, nonostante negli scorsi mesi il suo nome fosse stato accostato ad alcune donne con le quali secondo le voci potrebbe aver avuto un flirt. Oggi la diretta interessata sarebbeLavinia Mauro, ex tronista di Uomini e Donne,uscita dal programma con Alessio Corvino. Achille Lauro e Lavinia Mauro hanno un flirt? Ecco la foto che lo proverebbe Le luci suAchille Lauro e Lavinia Maurosi sono accese dopouna segnalazione di Deianira Marzano.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Achille Lauro ha un flirt con Lavinia Mauro? La foto della ex tronista di Uomini e Donne accende il gossip

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