Achille Lauro e Lavinia Mauro sono una coppia la verità sul gossip | l'ex tronista non è fidanzata con lui

Recentemente circolano voci su una presunta relazione tra il cantante e l'ex tronista di un programma televisivo. Alcuni scatti pubblicati sui social media hanno alimentato le speculazioni, ma al momento non ci sono conferme ufficiali o dichiarazioni da parte delle persone coinvolte. La notizia è stata ripresa da diversi siti di cronaca rosa, senza ulteriori dettagli sulla natura del rapporto tra i due.

Secondo alcuni gossip, Achille Lauro e Lavinia Mauro sarebbero una coppia dopo alcune foto che ha condiviso su Instagram l'ex tronista di Uomini e Donne. La verità, però, è un'altra: la ragazza è vicina alla "famiglia artistica" di Lauro, in quanto fidanzata con Matteo Ciceroni in arte Gow Tribe.🔗 Leggi su Fanpage.it

ACHILLE LAURO testimone di nozze

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“16 marzo” è un singolo di Achille Lauro, pubblicato il 3 aprile 2020 come terzo estratto dalla riedizione del quinto album "1969 – Achille Idol Rebirth". Il brano vede la collaborazione di Gow Tribe, mentre la scrittura porta la firma dello stesso artista insieme a - facebook.com facebook