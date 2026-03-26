La Guardia di Finanza e la Banca d’Italia hanno firmato un accordo di collaborazione per la cybersicurezza. L’obiettivo è migliorare le azioni di prevenzione e protezione contro gli attacchi informatici, coinvolgendo le competenze di entrambe le istituzioni. L’intesa si inserisce nel quadro delle attività di contrasto alle minacce digitali e di tutela del sistema finanziario.

Il patto prevede lo scambio di informazioni finalizzate a prevenire e contrastare incidenti informatici che riguardano gli ambiti di interesse delle rispettive istituzioni La Banca d’Italia e la Guardia di Finanza hanno siglato un accordo di collaborazione in materia di cybersicurezza che mira a rafforzare l’efficacia delle azioni di prevenzione e protezione dagli attacchi informatici, valorizzando le competenze e le capacità delle due istituzioni. L’accordo – sottoscritto dal Direttore Generale della Banca d’Italia, Luigi Federico Signorini, e dal Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza, Gen. D. Giuseppe Arbore... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Guardia di Finanza, accordo con la Banca d'Italia per la protezione dalle minacce cyber

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