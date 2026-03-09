A Bologna, il 9 marzo 2026, cinque agenti di polizia e un carabiniere sono rimasti feriti durante un episodio di ordine pubblico, con alcuni agenti contusi e un dirigente colpito per la seconda volta in pochi giorni. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire una situazione critica, e ora le telecamere vengono analizzate nel tentativo di chiarire quanto accaduto.

Bologna, 9 marzo 2026 – Cinque poliziotti e un carabiniere contusi, un dirigente ferito per la seconda volta in una settimana. Al Pilastro anche la sera di sabato è stata contraddistinta da violenze e tensioni tra manifestanti e forze dell’ordine. Tredici le persone fermate e identificate, un attivista accompagnato in Questura (e poi rilasciato). E su di loro adesso la Digos sta lavorando, per verificare se le condotte che hanno posto in essere possano sfociare in denunce. Tensione al Pilastro, scontri in serata dopo il corteo dei 700 contro il Museo dei bambini: 3 attivisti fermati BOLOGNA SCONTRI giardino Mitilini Moneta Stefanini Foto Alessandro RuggeriFOTOSCHICCHI La cronaca di un’altra serata di agitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pilastro senza più pace, feriti agenti e carabinieri: telecamere al setaccio

Cantiere e scontri, il quartiere Pilastro resta in sospeso: Si è vista molta rabbiaTra residenti perplessi c’è anche il parroco don Marco: Ho visto molti venire da fuori, qui chi doveva dire ha già detto ... bologna.repubblica.it

Scontri al Pilastro, i sindacati di polizia: Le regole vanno rispettate, gli agenti non sono obiettiviSap, Coisp, Fsp e Siulp sugli scontri degli ultimi giorni al parco, legati alla protesta contro la realizzazione del Museo dei Bambini ... msn.com

Scontri al Pilastro, Lepore: "Non è protesta ma violenza politica". Solidarietà agli agenti da Pd e FdI x.com

