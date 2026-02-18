Il procuratore di Pescara Giuseppe Bellelli afferma che la riforma Nordio potrebbe servire a epurare i pubblici ministeri e non a separare le carriere. Bellelli sottolinea come questa proposta rischi di indebolire l’indipendenza dei magistrati, evidenziando che la vera motivazione dietro il cambiamento non è chiara. Un esempio concreto riguarda le recenti tensioni tra pubblico ministero e giudici, che potrebbero acuirsi con questa riforma.

Pubblichiamo un intervento del procuratore di Pescara Giuseppe Bellelli. Magistrati separati, in nome di cosa?. Attualmente i magistrati vincitori di concorso scelgono la prima sede e funzione, tra i posti disponibili individuati dal Csm. In seguito, se decideranno di passare dalla funzione requirente a giudicante o viceversa, potranno farlo entro nove anni dal primo incarico, e poi mai più. La separazione delle carriere esiste già, una sorta di deminutio professionale di chi ha svolto le funzioni di pm, sottoposto a quarantena. È una grave perdita di potenzialità e di esperienze, e lo sarà ancor di più se passerà la controriforma, concorsi diversi da pm e da giudice, tirocini e formazione forse separati, e ciascuno per la sua strada, come se i pm fossero portatori, neanche tanto sani, di germi contagiosi che impongono l’isolamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - "Altro che separazione delle carriere: la riforma Nordio è il cavallo di Troia per epurare i pubblici ministeri": l'intervento del procuratore Bellelli

