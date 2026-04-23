Almanacco | Venerdì 24 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Venerdì 24 aprile è il 115º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 250 giorni ancora da trascorrere prima della fine dell'anno. In questa data si ricordano eventi storici, si segnalano compleanni di personaggi noti e si celebra un santo. Ogni giorno ha anche un proverbio associato, che riflette le tradizioni popolari e le credenze dell’epoca.

Venerdì 24 Aprile è il 115° giorno del calendario gregoriano. Mancano 250 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Fedele da SigmaringenProverbio di AprileAprile una goccia o un fontanileISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1916 – Irlanda: ha inizio la Rivolta di Pasqua.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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