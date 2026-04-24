Ilary Blasi è una delle figure più note della televisione italiana e attualmente è al centro dell’attenzione per la sua presenza in una nuova stagione di Mediaset. Mentre si parla delle sue attività professionali, si sa anche che risiede in una casa situata in una zona residenziale. La conduttrice vive in un appartamento di grandi dimensioni, circondato da un giardino privato, in una zona periferica della città.

Ilary Blasi è una delle grandi protagoniste della nuova stagione televisiva di Mediaset, ma mentre il pubblico si prepara a rivederla in prima serata con una nuova puntata del Grande Fratello Vip, c’è un altro aspetto della sua vita che continua a incuriosire: dove vive oggi? La risposta porta dritto nel cuore di Roma, in una residenza che è molto più di una casa, ma un vero universo privato fatto di eleganza, tecnologia e quotidianità. Insomma, un mix di ciò che caratterizza la conduttrice. Dove vive Ilary Blasi. Ilary Blasi è sinonimo di Roma tanto quanto il suo iconico ex marito Francesco Totti, di questo siamo tutti d’accordo. E infatti la donna, ormai prossima alle nozze con Bastian Müller, non si è mai spostata dalla sua città natale con la quale ha tutt’oggi un legame davvero speciale.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - #acasadi Ilary Blasi, dove vive attualmente la conduttrice

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