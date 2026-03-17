Ilary Blasi vive in una residenza di lusso e il suo patrimonio è stimato in diverse decine di milioni di euro. La conduttrice romana è nota per aver lavorato in vari programmi televisivi e per aver accumulato una notevole ricchezza nel corso degli anni. Attualmente, il suo nome compare frequentemente nelle cronache di gossip, legato sia alla carriera che alla sua vita privata.

Ilary Blasi è tornata al centro dell’attenzione non solo per il GF VIP, ma anche per le indiscrezioni che riguardano la sua situazione economica. Negli ultimi tempi, infatti, si moltiplicano le ricostruzioni sul valore complessivo della sua fortuna e sui beni accumulati nel corso della carriera. Tra lavoro in tv, attività parallele e vicende personali, il quadro che emerge è articolato e ancora in parte avvolto nel riserbo. Antonino Spinalbese sposo in segreto? Chi è la nuova compagna Le stime sul patrimonio di Ilary Blasi. Secondo varie ricostruzioni, il patrimonio di Ilary Blasi sarebbe compreso tra i 20 e i 30 milioni di euro. Si tratta di valutazioni non ufficiali, basate su anni di attività nel mondo dello spettacolo, collaborazioni televisive e altre fonti di reddito. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Dove vive Ilary Blasi e a quanto ammonta il suo patrimonio

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