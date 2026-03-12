Abruzzo | +9,3% export 1 milione per l’export

Nel quarto trimestre del 2025, l’Abruzzo ha registrato un aumento dell’export del 9,3%, raggiungendo un volume di un milione di euro. La regione si colloca al sesto posto tra le aree italiane per crescita commerciale in questo periodo. I dati sono stati diffusi da fonti ufficiali e riguardano il settore delle esportazioni nell’intera regione.

Il quarto trimestre del 2025 ha registrato per l’Abruzzo un balzo nell’export pari al 9,3%, posizionando la regione al sesto posto tra le realtà italiane. La Giunta regionale ha stanziato un milione di euro per finanziare l’internazionalizzazione delle imprese locali, puntando su innovazione e ricerca scientifica come leve fondamentali. Tiziana Magnacca, assessore alle Attività produttive, sottolinea che i quasi 10 miliardi di euro totali confermano la tenuta del sistema produttivo regionale, capace di competere sui mercati globali nonostante le sfide strutturali. I dati dell’Istat mostrano una crescita superiore alla media nazionale (+3,3%) e a quella del Mezzogiorno (+1,2%), con settori trainanti come prodotti petroliferi raffinati, farmaceutici e chimico-medicinali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

