L' assessore Magnacca sugli scambi tra Abruzzo e Turchia | Nuove sinergie per export e internazionalizzazione

L’assessore regionale ha commentato l’interesse crescente dell’Abruzzo verso la Turchia, considerandola un punto di collegamento tra Europa e Asia. Ha spiegato che l’obiettivo è creare un ponte tra le imprese abruzzesi e il mercato turco, facilitando scambi commerciali, investimenti e collaborazioni tra le due realtà. L’attenzione si concentra sulla possibilità di sviluppare nuove sinergie per favorire l’internazionalizzazione delle imprese locali.

“L’Abruzzo guarda con rinnovato interesse alla Turchia, ponte naturale tra Europa e Asia. Il nostro obiettivo è chiaro: costruire un collegamento strategico tra le imprese abruzzesi e il dinamico ecosistema imprenditoriale turco, favorendo scambi, investimenti e progetti condivisi". Lo afferma.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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