L'aborto farmacologico in ambulatorio e a domicilio rappresenta un cambiamento nelle modalità di accesso alle interruzioni di gravidanza. La legge consente ora di eseguire questa procedura senza ricovero ospedaliero, previa prescrizione medica e nel rispetto delle norme sanitarie. La discussione si concentra sulla tutela della salute della donna e sulla possibilità di eliminare alcune barriere legate ai percorsi di assistenza tradizionali.

Tempo di lettura: 3 minuti “La pratica dell’aborto farmacologico in ambulatorio e a domicilio è un ulteriore passo verso la tutela dei diritti delle donne, a partire della salute fisica e psicologica” è quanto dichiara la Presidente della Comminssione Sanità in consiglio regionale, Loredana Raia, a proposito dell’approvazione della delibera di Giunta regionale n. 1432026 sull’interruzione volontaria di gravidanza. “Esattamente 2 anni fa in Consiglio regionale presentammo un ordine del giorno per contrastare l’ingresso nei consultori della Regione Campania delle associazioni pro-vita, che era stato previsto con un emendamento della maggioranza di governo Meloni al Decreto Legge N.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aborto farmacologico, Raia: “Un passo avanti per la tutela della salute della donna”

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