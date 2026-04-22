Salute della donna screening e consulenze gratuite in tutta la provincia | Prevenzione primo strumento di tutela

Oggi nella provincia si è svolto un evento promosso dall’azienda sanitaria locale in occasione della Giornata nazionale della salute della donna. Durante l’iniziativa sono state offerte consulenze gratuite e servizi di screening dedicati alla prevenzione. L’evento ha coinvolto diverse strutture pubbliche e ha previsto la partecipazione di professionisti per sensibilizzare sul tema della tutela della salute femminile.

Si è svolto questa mattina l’appuntamento promosso da Asl Foggia in occasione della Giornata nazionale della salute della donna. Al centro dell’iniziativa, la promozione della cultura della prevenzione e l’importanza della diagnosi precoce, attraverso attività gratuite di ascolto, consulenza e.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Salute della donna, screening e consulenze gratuite in tutta la provincia: il programma dell'Open Day Settimana in rosa al Morgagni-Pierantoni: visite e consulenze gratuite per la salute della donnaLa prevenzione torna protagonista in Romagna con un appuntamento che mette al centro il benessere femminile in tutte le sue sfaccettature. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: 22 aprile 2026, Giornata nazionale della salute della donna; Open week della Salute della Donna, dal 22 al 29 Aprile 2026; Una settimana dedicata alla prevenzione: nelle Marche la salute delle donne al centro con i Bollini Rosa; Salute della donna: dal 22 al 29 aprile visite ed esami gratuiti negli ospedali della Asl Tse. Salute della donna, screening e consulenze gratuite in tutta la provincia: Prevenzione primo strumento di tutelaSi è svolto questa mattina l’appuntamento promosso da Asl Foggia in occasione della Giornata nazionale della salute della donna. Al centro dell’iniziativa, la promozione della cultura della ... foggiatoday.it Giornata Salute della donna, screening e stili di vita al centro dell'undicesima edizionePrevenzione, stili di vita e accesso alle cure al centro dell'undicesima edizione della Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra oggi in tutta Italia, promossa dal ministero della S ... ansa.it Il Sole 24 ORE. . Per il ministero della Salute sono state quasi 18mila le aggressioni nel 2025, con oltre 23mila operatori coinvolti, mentre per i sindacati gli episodi di violenza sarebbero stati 130mila, con un trend in preoccupante aumento. Per questo il minist - facebook.com facebook Il 22 APRILE per la 11ª Giornata nazionale della Salute della Donna, campagna di prevenzione cardiovascolare e promozione della salute attraverso l’attività sportiva per donne di tutte le età in collaborazione con l'Unità di Cardiologia Preventiva e Medicina d x.com