Salute della donna screening e consulenze gratuite in tutta la provincia | Prevenzione primo strumento di tutela

Da foggiatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi nella provincia si è svolto un evento promosso dall’azienda sanitaria locale in occasione della Giornata nazionale della salute della donna. Durante l’iniziativa sono state offerte consulenze gratuite e servizi di screening dedicati alla prevenzione. L’evento ha coinvolto diverse strutture pubbliche e ha previsto la partecipazione di professionisti per sensibilizzare sul tema della tutela della salute femminile.

Si è svolto questa mattina l’appuntamento promosso da Asl Foggia in occasione della Giornata nazionale della salute della donna. Al centro dell’iniziativa, la promozione della cultura della prevenzione e l’importanza della diagnosi precoce, attraverso attività gratuite di ascolto, consulenza e.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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