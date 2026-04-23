In Campania interruzione volontaria di gravidanza ambulatoriale | day hospital e seconda somministrazione a domicilio

In Campania, è stata approvata una delibera che modifica le modalità di accesso all'interruzione volontaria di gravidanza ambulatoriale. La normativa prevede un percorso fino a 63 giorni, con una tariffa unica di 350 euro, che sarà gratuita per le donne. La maggior parte delle procedure, circa il 90%, si svolgerà al di fuori degli ospedali, con opzioni di day hospital e seconda somministrazione a domicilio.

Con la delibera 143 del 23 aprile, la Regione fissa i dettagli: tariffa unica di 350 euro (gratuita per la donna), percorso fino a 63 giorni, e il 90% dei casi dovrà stare fuori dagli ospedali.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Aborto, Ue chiamata a decidere su petizione sull’interruzione di gravidanzaDestinata a far discutere la decisione della Commissione europea in materia di aborto. Riparte il day hospital oculistico a Villa IgeaIl Consiglio di direzione di Asuit sottolinea: “La decisione di sospendere temporaneamente l’attività è stata assunta con grande senso di... Contenuti di approfondimento In Campania interruzione volontaria di gravidanza ambulatoriale: day hospital e seconda somministrazione a domicilioCon la delibera 143 del 23 aprile, la Regione fissa i dettagli: tariffa unica di 350 euro (gratuita per la donna), percorso fino a 63 giorni, e il 90 ... fanpage.it Interruzione gravidanza farmacologica, Campania adotta modello organizzativoIl nuovo modello organizzativo in regime ambulatoriale (day service) per l' interruzione volontaria di gravidanza farmacologica fino a 9 settimane, erogata in esenzione totale presso ambulatori specia ... ansa.it