Abbiategrasso cani antidroga in azione alle case Aler di via Boccherini fiutano 125 grammi di coca e hashish

A Abbiategrasso, i cani antidroga hanno individuato una quantità di droga nelle abitazioni Aler di via Boccherini. Grazie al loro intervento, è stato possibile fermare uno spacciatore trovato in possesso di 125 grammi di cocaina, 35 grammi di hashish e altri materiali. L’operazione si è svolta nelle prime ore del mattino, portando all’arresto dell’individuo coinvolto. La polizia ha sequestrato la droga trovata durante la perquisizione.

Abbiategrasso (Milano), 24 aprile 2026 – È stato il fondamentale apporto dei cani antidroga a dare il “la” all’arresto di uno spacciatore che, in via Boccherini, è stato trovato in possesso di 125 grammi di cocaina, 35 grammi di hashish e 1.330 euro in contanti. A portare a termine l’operazione sono stati mercoledì scorso gli agenti della Polizia locale di Abbiategrasso, in sinergia con l’Unità cinofila della Polizia locale di Milano. PRESSPHOTO Firenze pattuglione della polizia nei giardini di via Allori; spacciatori, cinofili cani antidroga, hascich. Foto Marco MoriNew Press Photo Quartiere Folletta . L’intervento è stato il risultato...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Abbiategrasso, cani antidroga in azione alle case Aler di via Boccherini fiutano 125 grammi di coca e hashish Notizie correlate Leggi anche: Un coltello, hashish e coca nei divani: cani antidroga incastrano il proprietario di un bar Colleferro, blitz antidroga in centro: cani poliziotto incastrano un pusher. Sequestrati 45 grammi di hashishUn'articolata attività investigativa condotta nel cuore cittadino ha portato all'arresto di un presunto spacciatore.