Un coltello hashish e coca nei divani | cani antidroga incastrano il proprietario di un bar

Un uomo di 45 anni è stato denunciato dopo che i cani antidroga hanno trovato droga e un coltello nei divani del suo bar di piazza Garibaldi. Le forze dell’ordine hanno scoperto cocaina e hashish nascosti tra i cuscini durante un controllo. Un altro cliente è stato segnalato per aver ignorato un divieto di accesso alle aree urbane. Le indagini proseguono per verificare eventuali altri coinvolgimenti. La scoperta ha sorpreso molti frequentatori del locale.

Un locale nelle vicinanze di piazza Perugino. L’uomo, un 35enne, è stato denunciato dai carabinieri e verrà proposta la chiusura dell'esercizio. Una denuncia anche in piazza Garibaldi Teneva nascosti nei divani del locale cocaina, hashish e un coltello ed è stato denunciato. In un bar di piazza Garibaldi, inoltre, la denuncia è scattata per un avventore che non aveva rispettato un divieto di accesso alle aree urbane (Dacur). È successo nella tarda serata di ieri, 20 febbraio, durante controlli straordinari da parte dei Carabinieri. Con le unità cinofile antidroga, i cani Gaby e Niko, i militari hanno ispezionato il locale in zona piazza Perugino e hanno trovato sette grammi di hashish, pochi grammi di cocaina, oltre a un coltello con lama della lunghezza di cinque centimetri. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Cani antidroga scovano 4 chili di hashish e 30mila euro in contanti nel garage: un uomo nei guaiDurante un'operazione di controllo nel territorio di Ravenna, le forze di polizia hanno scoperto nel garage di un uomo di 34 anni circa 4,5 kg di hashish e 30.

