abbiamo notizie di mojtaba khamenei

Secondo fonti del New York Times, Mojtaba Khamenei, la Guida Suprema iraniana, sarebbe stata gravemente ferita. La notizia ha suscitato attenzione internazionale, anche se al momento non sono stati forniti dettagli ufficiali o conferme ufficiali da parte delle autorità iraniane. La vicenda si inserisce in un quadro di crescente incertezza sulla salute e sulla posizione politica della leadership nel paese.

Fonti del New York Times dicono che la Guida Suprema iraniana è stata gravemente ferita ma è mentalmente lucida, anche se in pochissimi sanno dove sia Sappiamo ancora ben poco delle condizioni di Mojtaba Khamenei, la nuova Guida Suprema dell’Iran, l’autorità politica e religiosa più importante del paese. È stato nominato lo scorso 8 marzo per succedere al padre Ali, ucciso da Israele nel primo giorno di guerra, ma da quel momento non è mai apparso in pubblico, né ha registrato messaggi video o audio. Questa riservatezza ha dato adito a molte speculazioni, soprattutto sul suo stato di salute: di recente il New York Times ha raccolto informazioni più precise, ricavate da interviste con più di una decina di funzionari, militari e religiosi iraniani di alto livello.🔗 Leggi su Ilpost.it

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Is Netanyahu Missing The Truth Behind Mojtaba Khamenei Bold Statement

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