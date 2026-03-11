L’Iran ha rivolto una minaccia a Trump, dichiarando di non avere paura e avvertendo di stare attento a non essere eliminato. Intanto, resta sconosciuto il destino di Mojtaba Khamenei, il cui caso continua a suscitare attenzione. La situazione tra le parti coinvolte resta tesa, senza segnali di una rapida soluzione o di un miglioramento della situazione.

Roma – Dal punto di vista delle dichiarazioni e del numero delle vittime, la guerra è ancora lontana da una de-escalation. Oltre 1.300 morti in Iran, 570 in Libano. Netanyahu minaccia, Trump si dice pronto al dialogo, la Turchia schiera i Patriot in consultazione con la Nato. Ma da Teheran non arrivano toni più concilianti. Anzi. Ali Larijani, figura di primo piano del regime e già alla guida del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, ha invitato il presidente Trump a fare attenzione, avvertendo che potrebbe essere eliminato lui stesso. Intanto volano stracci. TOPSHOT - People sit at a table in an underground parking used as a bomb shelter during an alert in Israel's coastal city of Tel Aviv on March 9, 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ora l’Iran minaccia Trump: “Non abbiamo paura, attento a non essere eliminato tu”. Ma resta il mistero su Mojtaba Khamenei

