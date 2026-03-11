Guerra in Iran le ultime notizie di oggi mercoledì 11 marzo Il figlio di Pezeshkian | Mojtaba Khamenei ferito ma salvo Droni di Teheran colpiscono l’aeroporto di Dubai quattro feriti

Oggi, mercoledì 11 marzo, si registrano diverse notizie dalla regione. Il figlio di Pezeshkian ha confermato che Mojtaba Khamenei, nuovo leader della Rivoluzione islamica in Iran, è stato ferito ma si trova in buone condizioni. Nel frattempo, droni provenienti da Teheran hanno colpito l’aeroporto di Dubai, causando quattro feriti. Questi eventi si aggiungono alle tensioni in atto tra Iran e gli Emirati Arabi Uniti.

Mojtaba Khamenei, nuova Guida suprema della Rivoluzione islamica in Iran, è “sano e salvo” nonostante le ferite: lo ha dichiarato il figlio del presidente iraniano, Masoud Pezeshkian. Nel frattempo, due droni iraniani hanno colpito l’aeroporto internazionale di Dubai mentre l’Arabia Saudita ha abbattuto missili balistici provenienti da Tehran. Non si fermano, intanto, i raid israeliani sia sul Libano che sull’Iran. Di seguito le ultime notizie di oggi, mercoledì 11 marzo 2026, sulla guerra di Usa e Israele contro l’Iran. Ore 9,00 – Dubai, due droni vicino all’aeroporto: quattro feriti – Due droni iraniani hanno colpito l’aeroporto internazionale di Dubai, ferendo quattro persone. 🔗 Leggi su Tpi.it

Teheran lancia "il più vasto attacco contro obiettivi statunitensi e israeliani". Il figlio di Pezeshkian: "Mojtaba Khamenei ferito, ma vivo"Arabia Saudita, Emirati e Kuwait neutralizzano missili iraniani, pioggia di droni in tutto il Golfo.

Guerra in Iran, le ultime notizie di oggi, lunedì 9 marzo. Oltre 30 feriti in Bahrein per un drone iraniano: gravi bambini e un neonato. Esplosioni a DohaMentre Mojtaba Khamenei, figlio dell’ayatollah Ali, ucciso in un raid israelo-statunitense il 28 febbraio scorso, è stato nominato come nuova Guida...

Temi più discussi: Scelta la nuova Guida Suprema, l'Iran: è Mojtaba Khamenei; Mojtaba Khamenei è la nuova guida suprema iraniana. Chi è e quali scenari possono aprirsi; Attacco all'Iran, le notizie del 9 marzo 2026 | Mojtaba, figlio di Ali khamenei, nuova Guida Suprema. Trump: 'Non durerà'. Netanyahu: 'Lo uccideremo'.; Chi è Mojtaba Khamenei, l’ispiratore di brogli e repressione cresciuto nelle stanze del potere.

Iran, Mojtaba Khamenei ferito durante la guerra ma sta beneTEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Mojtaba Khamenei, figlio del leader supremo iraniano Ali Khamenei, indicato come nuova guida suprema iraniana, ... iltempo.it

Iran, Trump: Mojtaba Khamenei non vivrà mai in pace. Starmer sente Merz e Meloni: Al lavoro per difendere le navi nello stretto di Hormuz – LIVEGli Stati Uniti non hanno scortato alcuna petroliera attraverso lo Stretto di Hormuz. Lo afferma la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt dopo che il segretario dell’Energia ha pubblicato su X ... affaritaliani.it

MEDIO ORIENTE | Il figlio del presidente Masoud Pezeshkian ha affermato che il nuovo leader Mojtaba Khamenei è salvo nonostante sia rimasto ferito durante i raid americani-israeliani. #ANSA x.com

Il figlio del presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha affermato che la nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei è salva nonostante sia rimasta ferita durante i raid americani-israeliani : ANSA / ABEDIN TAHERKENAREH - facebook.com facebook