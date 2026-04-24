Abbandono dei rifiuti raffica di controlli in città Multe per 20mila euro

L’amministrazione comunale di San Felice Circeo ha avviato una serie di controlli intensivi per contrastare l’abbandono dei rifiuti in strada. Durante le operazioni sono state contestate multe per un totale di 20.000 euro. Il fenomeno dell’abbandono si è accentuato negli ultimi mesi, come dimostrano anche i dati sulla raccolta differenziata, che hanno subito un calo rispetto al passato.

Pugno duro dell’amministrazione comunale di San Felice Circeo contro l’abbandono dei rifiuti in strada, un fenomeno tornato a crescere e confermato anche dal calo dei dati della raccolta differenziata. E il bilancio delle attività effettuate nelle ultime settimane parla di una raffica di.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti, raffica di controlli della polizia localeOltre sessanta le sanzioni, monitoraggi quotidiani su tutto il territorio e verifiche sui possibili evasori della Tari a tutela del decoro urbano e... Leggi anche: Rifiuti abbandonati: controlli e raffica di multe Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Emergenza rifiuti. Raffica di segnalazioni in tutto il territorio; Stretta contro gli zozzoni: raffica di sanzioni a Cassino; Telecamere e controlli sul territorio, a Molassana individuato un abbandono di rifiuti: dieci sanzioni anche nel ponente -; Marullina invasa dai rifiuti abbandonati. Abbandono di rifiuti a San Felice Circeo: ventimila euro di sanzioniSAN FELICE CIRCEO – Una raffica di controlli, una ventina di verbali da mille euro ciascuno e il fermo amministrativo dei veicoli utilizzati per andare a gettare i sacchi nei punti più sensibili del t ... radioluna.it Rifiuti, abbandoni sul territorio. Raffica di controlli e sanzioni: Rafforzeremo ancora l’impegnoUn lavoro capillare e con risultato significati quella che nel corso del 2025 ha svolto l’ispettorato ambientale del Comune grazie al lavoro degli ispettori di Plures Alia: sono stati effettuati 265 ... lanazione.it I luoghi dell'abbandono facebook Finanza sostenibile, cresce interesse ma resta rischio abbandono x.com