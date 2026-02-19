La città ha intensificato i controlli contro i rifiuti abbandonati, portando a numerose multe. La Polizia locale ha utilizzato fototrappole per individuare chi lascia immondizia in modo illecito. In soli due mesi, sono stati avviati diversi procedimenti amministrativi e penali. Le pattuglie hanno pattugliato le zone più critiche, scoprendo discariche abusive e comportamenti incivili. Gli agenti continuano a monitorare le aree pubbliche, con l’obiettivo di ridurre il problema e sensibilizzare i cittadini. La lotta all’abbandono di rifiuti resta una priorità per le autorità locali.

Abbandono dei rifiuti, raffica di controlli e sanzioni in città. Frutto delle attività della Polizia locale, anche grazie alle fototrappole, che nell’arco dei primi due mesi dell’anno hanno portato a diversi procedimenti conclusi o in via di definizione. Tra i casi già chiusi dagli operatori del Comando di Palazzo Bianchi, quello relativo a tappeti e moquette che erano stati scaricati nella zona dell’aeroporto. Gli agenti sono risaliti al responsabile grazie all’analisi delle immagini registrate dalle telecamere. Successivamente hanno inoltrato alla Procura la notizia di reato e trasmesso gli atti in Prefettura per la sospensione della patente, come previsto dalla legge. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti abbandonati: controlli e raffica di multe

