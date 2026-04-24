Venerdì 24 aprile, sulla A6 tra Savona e Altare, un camion carico di carta ha preso fuoco, provocando un incendio che ha coinvolto il veicolo. La circolazione è stata bloccata verso Torino, creando una coda di circa tre chilometri tra le due località. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e gestire la situazione, che ha causato disagi agli automobilisti in transito.

? Cosa sapere Incendio di un camion carico di carta sulla A6 tra Savona e Altare venerdì 24 aprile.. Blocco della circolazione verso Torino con coda di 3 km tra Savona e Altare.. Un pesante autocarro ha divampato un violento incendio sul tratto della A6 tra Savona e Altare nel pomeriggio di questo venerdì 24 aprile, costringendo le autorità a bloccare la circolazione in direzione Torino poco dopo le 16:00. Le fiamme hanno investito con violenza il vano di carico del veicolo e parte della cabina di guida. Il mezzo trasportava principalmente materiale cartaceo, il che ha alimentato il rogo rendendo l’intervento dei soccorsi particolarmente complesso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A6 Savona-Altare: camion carico di carta esplode in fiamme, coda di 3 km

Notizie correlate

Esplode camion carico di ossigeno, pauroso incendio. Ci sono tre feritiBibbiena (Arezzo), 12 febbraio 2026 – Paurosa esplosione in viale Michelangelo a Bibbiena Alta: a saltare letteralmente in aria è stato un camion...

Leggi anche: Esplode un camion carico di bombole d'ossigeno: paura in strada, ci sono feriti

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: Stella, due tir si perdono dopo essere usciti dall’autostrada e provocano caos sulla sp 334.

Altare, furgone a fuoco sull’autostrada A6Savona - Furgone in fiamme sull’autostrada A6, nel tratto tra Savona e Altare, in direzione Torino. L’incidente si è verificato pochi minuti dopo le ore 16 di oggi (24 aprile) e ha mandato in tilt il ... ilsecoloxix.it

A6, mezzo in fiamme: autostrada bloccata tra Savona e AltareA causa di un veicolo che ha preso fuoco traffico bloccato sulla A6 all'altezza del bivio con la A10 a Savona e Altare in direzione Torino. Nel tratto si sono formati fino a 3km di coda. L'incidente s ... primocanale.it