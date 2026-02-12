Un’esplosione ha scosso Bibbiena, in via Michelangelo. Un camion carico di bombole di ossigeno è esploso, provocando un incendio che ha coinvolto anche alcune auto parcheggiate. Tre persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, e sono state trasportate in ospedale. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per mettere sotto controllo le fiamme, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Bibbiena (Arezzo), 12 febbraio 2026 – Paurosa esplosione in via Michelangelo a Bibbiena: a saltare letteralmente in aria è stato un camion che, a quanto si apprende da fonti dei soccorsi, era carico di bombole di ossigeno, che come è noto è altamente infiammabile. L’allarme è scattato intorno alle 10. Almeno quattro le esplosioni avvertite dai residenti della zona. Dal camion si sono sprigionate immediatamente le fiamme, spaventose. L’arrivo dei soccorsi, attivata la maxiemergenza. Sul posto sono arrivate subito quattro ambulanze infermierizzate inviate dalla centra del 118 della Asl Toscana sud-est ed è stato attivato il gruppo maxi emergenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Esplode camion carico di ossigeno, pauroso incendio. Ci sono tre feriti

