Esplode un camion carico di bombole d' ossigeno | paura in strada ci sono feriti

Paura questa mattina a Bibbiena, in provincia di Arezzo, dove un camion carico di bombole di ossigeno è improvvisamente esploso in via Michelangelo. L’incidente si è verificato poco dopo le 10, causando un grande boato che ha fatto scattare il panico tra i residenti. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno trovato alcune persone ferite e stanno lavorando per mettere in sicurezza la zona. L’esplosione ha provocato anche danni a alcune vetture e agli edifici vicini, mentre le autorità cercano di chiar

Lo spaventoso incidente è avvenuto Bibbiena, in provincia di Arezzo. Tra le persone rimaste ferite ci sono l'autista del mezzo e un vigile del fuoco Dopo un primo boato, molto potente, ne sono seguiti altri, almeno quattro in tutto secondo i testimoni, con le fiamme divampate a diversi metri d'altezza che hanno provocato danni ad alcune auto in sosta. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze infermierizzate ed è stato attivato il gruppo delle maxi emergenze della Asl. Quattro i feriti: un vigile del fuoco ha riportato ferite lievi a una mano, procurate durante le operazioni di spegnimento del rogo.

Un’esplosione ha scosso Bibbiena, in via Michelangelo.

Questa mattina a Bibbiena un furgone che trasportava bombole di ossigeno è esploso.

Esplode camion carico di ossigeno, pauroso incendio. Ci sono tre feritiE’ successo a Bibbiena (Arezzo), le persone coinvolte non sarebbero gravi. Strada chiusa, l’appello del sindaco a evitare spostamenti non urgenti ... lanazione.it

Esplodono bombole ossigeno, in fiamme il camion che le trasportavaUn camion che trasportava bombole di ossigeno è andato in fiamme a Bibbiena, in provincia di Arezzo. Secondo quanto appreso, alcune bombole sono esplose. Sono in corso gli interventi dei vigili del fu ... msn.com

ULTIM'ORA in Toscana - Esplode camion che trasportava ossigeno - facebook.com facebook