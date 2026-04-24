A2 maschile Macerata siamo al lavoro Obiettivo | ancora i playoff

A Macerata la squadra maschile di pallavolo sta proseguendo gli allenamenti con l’obiettivo di tornare ai playoff. La dirigenza e il team stanno già pianificando la stagione successiva, con l’intenzione di mantenere la qualificazione e migliorare la posizione in classifica. Non sono stati annunciati cambi di formazione o strategie specifiche, ma l’impegno è quello di rafforzarsi e affrontare con determinazione le prossime competizioni.

"Si sta già pensando al prossimo anno con la volontà di confermare i playoff essendoci l’ambizione di poter fare un passo avanti". Italo Vullo, dg del Banca Macerata Fisiomed, guarda al futuro in cui la squadra sarà ai blocchi di partenza. "Per prima cosa – aggiunge – c’è da capire su quale budget poter contare e da lì programmare la stagione". Si pensa di anno in anno. "Non possiamo fare in modo differente, con le attuali disponibilità non possiamo puntare alla SuperLega, ma potremmo pensare più in grande se dovessero affacciarsi altri per un sostegno concreto e di livello, come quello su cui possono contare altre realtà di A2. Adesso c’è da mantenere la categoria nella maniera più degna possibile come stiamo facendo".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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