A2 maschile gara combattuta ma a Brescia non si passa Macerata il cammino playoff inizia in salita
Nel match di A2 maschile, Brescia ha battuto Macerata con il punteggio di 3-1. La partita è stata combattuta e si è decisa con set di 25-16, 25-14, 25-16 e 25-15. Tra i marcatori, spiccano i 15 punti di Lucconi e i 14 di Cavuto e Berger. Macerata conclude così il suo cammino di regular season senza passare ai playoff, mentre Brescia avanza con successo.
Brescia 3 Macerata 1: Cech 1, Cavuto 10, Solazzi, Tondo 16, Cominetti 14, Mancini 5, Berger 14, Lucconi 15, Rossini (L). Ne: Cargioli, Franzoni, Zambonardi, Bettinzoli, Ghirardi. All. Zambonardi. BANCA MACERATA FISIOMED: Fabi, Novello 14, Pedron, Garello, Fall 12, Diaferia 8, Zhelev 12, Karyagin 14, Becchio, Maccarone, Gabbanelli (L). Ne: Talevi, Dolcini (L). All. Giannini. Arbitri: Marigliano, Gasparro. Parziali: 20-25; 25-21; 25-23; 25-17 Note: battute punto: Brescia 7 con 18 errori, Macerata 3 con 11 errori. Si apre con una sconfitta il cammino nei playoff della Banca Macerata Fisiomed, superata in quattro set sul campo della Gruppo Consoli Sferc Centrale del Latte Brescia con il punteggio di 3-1.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Macerata si arrende a Chieri. I playoff sono tutti in salita3 CBF BALDUCCI 0 REALE MUTUA FENERA ‘76: Degradi 13, Cekulaev 8, Van Aalen 2, Bah 9, Ferrarini 13, Dambrink 13, Spirito (L), Occelli, Németh,...
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