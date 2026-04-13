A2 maschile gara combattuta ma a Brescia non si passa Macerata il cammino playoff inizia in salita

Nel match di A2 maschile, Brescia ha battuto Macerata con il punteggio di 3-1. La partita è stata combattuta e si è decisa con set di 25-16, 25-14, 25-16 e 25-15. Tra i marcatori, spiccano i 15 punti di Lucconi e i 14 di Cavuto e Berger. Macerata conclude così il suo cammino di regular season senza passare ai playoff, mentre Brescia avanza con successo.