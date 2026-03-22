Serie A2 Macerata all’attacco di Lagonegro | Da sempre i playoff sono l’obiettivo

La squadra di Macerata si prepara alla sfida contro Lagonegro nella Serie A2 di pallavolo. Il team ha dichiarato che i playoff rappresentano il traguardo prefissato fin dall'inizio della stagione e che ora tutto dipende dalla loro prestazione sul campo per raggiungerlo. La partita si avvicina e l’obiettivo resta quello di ottenere la vittoria.

"I playoff sono il nostro obiettivo da inizio stagione e adesso dipende solo da noi tagliare quel traguardo". Italo Vullo, dg del Banca Macerata Fisiomed, guarda alle ultime due gare di regular season, a partire da quella di oggi alle 18 quando arriverà Lagonegro, sesta forza del campionato. "Si tratta di una formazione che commette pochi errori, riceve bene e ha in Cantagalli uno dei migliori realizzatori del torneo che va tenuto d’occhio. È una realtà compatta, che sbaglia poco e ha un rendimento molto alto. Noi dovremo limitare gli sbagli e, come sempre, c’è la necessità di battere e ricevere bene ma anche di resettare subito gli errori". Per Macerata la vittoria a Fano di pochi giorni fa ha un peso rilevante in un turno che prevede scontri diretti e partite delicate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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