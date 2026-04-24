A Vinci arriva la Coppa Masetti

Domenica a Vinci si svolge la “Coppa Masetti”, una manifestazione dedicata alle auto storiche. La città si anima con un evento che richiama appassionati e collezionisti, offrendo un'occasione per ammirare veicoli d’epoca e rivivere le atmosfere del passato del motorismo. La giornata si preannuncia ricca di attività e incontri, attirando visitatori da diverse zone.

VINCI Un tuffo nel passato del motorismo. Domenica la città di Vinci ospita la “Coppa Masetti“, una giornata ricca di emozioni per tutti gli appassionati di auto storiche. La manifestazione è alla sua prima edizione e si divide in due momenti. La mattina sarà dedicata alla rievocazione storica della salita Vinci - San Baronto, un percorso sfidante che promette di affascinare con il suo paesaggio e la sua storia. Nel pomeriggio, il concorso di eleganza metterà in mostra alcune delle vetture più raffinate e ben conservate, giudicate per la loro bellezza e autenticità. La “Coppa“ rinasce per celebrare ed onorare, a 100 anni esatti dalla sua scomparsa, la memoria del leggendario pilota Giulio Masetti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Vinci arriva la “Coppa Masetti“ Notizie correlate “Ambasciatori in Rosa – Komen Italia”, convegno a Montecitorio con MasettiROMA – Martedì 24 febbraio, a partire dalle ore 17, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno “Ambasciatori in Rosa – Komen... Leggi anche: Si contendono un "ricco" biglietto del ’gratta e vinci’: arriva la polizia