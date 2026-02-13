Si contendono un ricco biglietto del ’gratta e vinci’ | arriva la polizia

"Quei Gratta&Vinci erano miei, mi spetta la vincita". Un’accesa discussione che ha richiesto l’intervento della polizia si è infiammata ieri mattina in un bar della statale adriatica dove un uomo si era recato per riscuotere una vincita. Nessun milionario, ma poche decine di euro, somma rivendicata poco dopo da un suo amico dove l’uomo si trovava come ospite. I due hanno iniziato a battibeccare davanti al titolare del locale che era in attesa di erogare il denaro della vincita. All’arrivo dei poliziotti di due hanno fornito la loro versione dei fatti: secondo una prima ricostruzione, l’uomo che si era recato al bar per ottenere la riscossione, aveva ricevuto i biglietti in dono dalla compagna del suo amico che invece lo accusa di averli sottratti dall’abitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A Benevento, la fortuna ha sorriso a un cliente di una tabaccheria di via Maria Pacifico, con un gratta e vinci “Mega Miliardario New” che ha regalato 20mila euro.

