Ambasciatori in Rosa – Komen Italia convegno a Montecitorio con Masetti

ROMA – Martedì 24 febbraio, a partire dalle ore 17, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno “Ambasciatori in Rosa – Komen Italia”. Si prevede nell’occasione il saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Intervengono Riccardo Masetti (foto) e Alba Di Leone, rispettivamente Fondatore e Presidente di Komen Italia. Conclude Laura Mattarella. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Ambasciatori della prevenzione di Komen Italia, tra i nominati del 2025 anche Fabrizio Palermo, amministratore delegato di AceaSi è svolta lo scorso pomeriggio del 12 marzo, nella Sala della Lupa di Montecitorio la cerimonia di nomina degli Ambasciatori in Rosa - Komen Italia 2025. L’evento ha avuto inizio con il saluto del ... ilmessaggero.it

Alba Di Leone, chirurga senologa del Gemelli di Roma, è stata appena nominata presidente di Komen Italia, l’associazione che raccoglie oltre duemila volontari e che si prepara alla più grande manifestazione in Italia per sensibilizzare alla lotta ai tumori del s - facebook.com facebook